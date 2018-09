http://wnpv1440.com/wp-content/uploads/2010/06/football.jpg 200 300 News Director http://wnpv1440.com/wp-content/uploads/2018/01/985wnpv-logo-white-2018-lg-300x124.png News Director 2018-09-07 12:41:00 2018-09-07 14:45:46 The Battle of the Birds Goes to The Eagles